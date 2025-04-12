Заявок поступает много, но до подписания контрактов доходят не все, говорит Палиса.

Заявок на присоединение к рядам Вооруженных сил Украины по "контракту 18-24" было чрезвычайно много, но подписано несколько сотен соглашений. Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"По памяти, не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", – сказал он в интервью BIHUS Info.

Еще 1500 человек – на этапе подписания контракта. Многие поданные заявки так и не дошли до этого. Есть разные факторы, которые могли на это влиять.

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"Мы изучаем, обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют... Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем для того, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", – констатировал он.

"Контракт 18-24"

Программа спецконтрактов с Вооруженными силами Украины для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет призвана привлечь в армию больше людей. В качестве мотивации им обещают выплату в размере 1 млн гривень.

Сначала присоединиться можно было только к 6 бригадам. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что программу расширили на еще 10 бригад. Добавилась возможность присоединиться, в частности, к 3 отдельной штурмовой бригаде.

Представители 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ рассказали, что рекруты, которые подписали контракт сроком на 1 год, прибывают в учебный центр на базу общей подготовки, которая длится 45 дней. На обеспечение подготовки каждого государство выделяет более 200 тысяч гривень. После рекрут имеет минимум 14 дней профессиональной подготовки и 14 дней слаживания в подразделении.

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