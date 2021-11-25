Компания "Интергал-Буд" создала экспертную комиссию по расследованию причин пожара в ЖК "Нивки Парк", который произошел 22 ноября в Киеве. Согласно сообщению пресс-службы застройщика, в ее состав вошли специалисты по пожарной безопасности и электрическим сетям, в ближайшее время они должны определить причины возгорания.

"Застройщик проконтролирует эксплуатационную компанию с целью выявления проблем и недопущения подобных инцидентов в будущем. Кроме того, уже начата экстренная проверка других объектов и готовится отчет по соблюдению правил пожарной безопасности по каждому из них", – комментирует коммерческий директор Анна Лаевская.

На сегодняшний день комиссия рассматривает несколько версий пожара: самостоятельное вмешательство жильцов в сеть щитков; преднамеренный поджог. До выявления причин инцидента застройщик за свой счет приступил к экстренному ремонту кабельной сети, ремонту отделки мест общего пользования, наведению общего порядка в самом здании.

Экстренная эвакуация проводилась силами охраны жилищного комплекса, сотрудниками ЖЭКа. Они первыми отреагировали на задымление в здании, начали тушить места возгорания и вызвали спасателей. Чтобы ликвидировать огонь, были привлечены 35 спасателей, 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Жертв и потерпевших нет.