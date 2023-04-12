В комиссии отметили, что УПЦ МП осуществила повреждение объектов культурного наследия.

Комиссия Министерства культуры и информационной политики (МКИП) наконец начала свою работу на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом говорится в сообщении МКИП. "Комиссия МКИП наконец работает, хоть и не без помех", - отмечается в сообщении. Также члены кмисии обнародовали фото того, что увидели в помещениях Лавры после российских священников.

"Последствия бесплатного пользования Лаврой представителями УПЦ МП", - прокомментировали в комиссии увиденное.

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"Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 Крминального кодекса "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия"", - заявили в МКИП.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

10 марта заповедник "Киево-Печерская Лавра" в одностороннем порядке расторг договор аренды территорий и зданий комплекса со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП. Из-за этого монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры не позднее 29 марта. С тех пор произошло несколько столкновений, вследствие того, что представители УПЦ МП не желали выезжать из Лавры. Также они препятствовали работе комиссии, которая хотела провести опись в Лавре.

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