После решения выселить московских попов из Лавры здесь все чаще проводит службу ПЦУ и раздается украинская молитва.

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний проводит литургию в Киево-Печерской Лавре в Вербное воскресенье. В этом году этот праздник пришелся на 9 апреля.

Божественная литургия проходит в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры. Богослужение, возглавляемое Епифанием, началось в 9:00.

Отметим, что к Лавре до сих пор продолжают приходить противники выселения московских попов из храма. Поэтому сегодня на территории Киево-Печерской лавры усилили меры безопасности.

Богослужение Епифания в Лавре на Вербное воскресенье - онлайн-трансляция

Что происходит под Лаврой 9 апреля 2023 года

Вербное воскресенье - что это за праздник, традиции

9 апреля у православных наступает Вербное воскресенье 2023. В этот светлый день Иисус Христос прибыл в Иерусалим и был признан Мессией - Спасителем человечества.

Это один из главных пасхальных праздников, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В Украине на Вербное Воскресенье принято освящать в церкви ветви вербы с котиками.

В эту дату отмечается Вход Господень в Иерусалим - событие из жизни Иисуса Христа, когда он верхом на осле въехал в священный город. Жители Иерусалима встречали Иисуса возгласом "Осанна", а на его пути бросали пальмовые ветви. Обычно так торжественно встречали только царя.

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