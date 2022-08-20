Украинский врач Евгений Комаровский предполагает, что у президента РФ Владимира Путина посткоронавирусная энцефалопатия.
Об этом он рассказал в выпуске "Гончарова Подкаст" на YouTube.
"Обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению", – заявил доктор.
По его словам, Путин очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет.
"А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия", – добавил Комаровский.
Отметим, энцефалопатия – это заболевание, которое характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток.
Ранее европейские СМИ сообщали, что Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года – из-за быстро прогрессирующего рака.
Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эту информацию о болезни Путина таким заявлением: "Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления… Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи".