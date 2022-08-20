Презиеднт РФ очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет, отметил доктор.

Украинский врач Евгений Комаровский предполагает, что у президента РФ Владимира Путина посткоронавирусная энцефалопатия.

Об этом он рассказал в выпуске "Гончарова Подкаст" на YouTube.

"Обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению", – заявил доктор.

По его словам, Путин очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет.

"А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия", – добавил Комаровский.

Отметим, энцефалопатия – это заболевание, которое характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Путина предупредили, что ему осталось жить всего три года – из-за быстро прогрессирующего рака.

Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эту информацию о болезни Путина таким заявлением: "Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления… Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи".

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