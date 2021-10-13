Полуостров всегда был, есть и будет украинским, отметил Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Начиная с ноября во дворе Офиса Крымской платформы, который накануне открылся в Киеве на ул. М. Грушевского, 24/2, будут проводиться тематические экскурсии. Их инициировала команда проекта "Звуки Города" во главе с Аленой Тимошенко и Натальей Ткаченко. Экскурсии будут проходить ежемесячно по предварительной регистрации, сообщили инициаторы.

Первая тематическая экскурсия-знакомство с Офисом Крымской Платформы прошла 12 октября. Ее провел Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Формат экскурсий открывает возможности посетить в том числе артобъект "Звуки Города", который был установлен во дворе Офиса в сентябре и олицетворяет объединенное звучание территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Скульптура создана на основе характерного звучания полуострова. Две половины скульптуры держатся в узком месте, что дает ощущение хрупкости, однако ни шторм, ни время, ни чьи-то шаги не способны ее сломать.

"Крым всегда был, есть и будет украинским. Ведь на самом деле тех эмоций, ощущений, ароматов, цветов, которые испытывают крымчане на своей территории, не оценит и не поймет ни один россиянин, который эту территорию захватил", – отметил Антон Кориневич.

Гостями камерного мероприятия стали известные крымчане, которые работали над проектом: телеведущая Маша Ефросинина, эколог и зоолог Юлия Иванчикова, чемпион мира по высшему пилотажу Тимур Фактуллин, а также все участники, вовлеченные в реализацию ART-проекта.

"Лично для меня Крым звучит детством. Эти звуки, воспоминания навсегда останутся в моей памяти и сердце именно такими. От невозможности услышать звуки Крыма снова, они звучат даже громче и четче: море, галька, чайки, цикады, голоса детских лагерей", – отметила основательница Spilne Art и куратор арт-направления Наталья Ткаченко.

Команда "Звуки Города" презентовала документальный фильм о создании крымского артобъекта и анонсировали выход остальных 6 фильмов, в основе которых воспоминания и рассуждения артистов, спортсменов, художников, ученых и предпринимателей о городах их детства и становления как личности.

"Концепция проекта "Звуки Города" дорабатывалась и менялась с каждым новым этапом. Так появились 7 скульптур и 7 фильмов, которые воплотили в себя звуки городов. Эти артобъекты являются историческим и культурным символом страны и одновременно – новой художественной формой, которая объединяет города, людей, их воспоминания и ценности", – рассказала продюсер GOODMEDIA и автор идеи фильма "Звуки Города" Алена Тимошенко.

Напомним, Офис Крымской платформы – это площадка для координации и коммуникации граждан Украины из Крыма, органов государственной власти Украины, иностранных государств и общественных организаций. Главной целью деятельности офиса является обеспечение консультационного, экспертного и информационного сопровождения участия Украины в работе Крымской платформы.

Автор: Иван Бойко