В этой ситуации мы усматриваем очередные нарушения прав господина Коломойского на справедливый суд, отметил адвокат бизнесмена.

Следственная судья Шевченковского районного суда города Киева 9 октября оставила без рассмотрения ходатайство защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Адвокаты обжаловали это определение в Апелляционный суд, однако суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) до сих пор не направил материалы дела в Апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение этой апелляционной жалобы. Об этом заявил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак. Заседание Апелляционного суда перенесено на 15 ноября 2023 года.

Таким образом, Коломойскому оказывают очередные искусственные препятствия для изменения меры пресечения. Фактически - это лишение права на защиту и доступ в суд.

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В этой ситуации мы видим очередные нарушения прав господина Коломойского на справедливый суд, на разумные сроки рассмотрения соответствующих ходатайств и права на эффективную меру правовой защиты, что гарантировано статьями 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека.

Дело Коломойского - сегодня это стоит знать

Напомним, 27 октября Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей для Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной внесения залога в 3,9 млрд гривень.

Как писал УНИАН, в начале сентября СБУ сообщила Коломойскому о подозрении по двум статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн. Впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиардов гривень.

Бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня. 24 октября отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.