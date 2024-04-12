Президент считает, что будет происходить восстановление, на которое у людей будут амбиции, мотивация и желание.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, какой видит нашу страну в первые 5-10 лет после завершения войны. Об этом он сказал во время встречи со студентами черновицких университетов, отвечая на вопрос о том, какой он видит Украину в первые 5-10 лет после войны.

"Да, чтобы не много фантазировать, потому что мы все не знаем, что будет через 10-20 лет... Но есть вещи понятные, которые неизменны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна Европейского Союза, страна, очень верю, что это член НАТО. Безусловно, это лучшие для нас гарантии безопасности. И я думаю, что так и будет, что мы все же это дожмем", - отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что Украина будет отстраиваться многими странами. "Не всем миром, как сейчас говорят, "весь мир приедет к нам". Все забывается. У людей очень короткая память", - сказал Зеленский.

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Так, добавил он, будет происходить восстановление, на которое у людей будут амбиции, мотивация и желание.

"И страна, я когда-то говорил, что с особым подходом к безопасности", - отметил также глава государства.

Вступление Украины в ЕС и НАТО - мнение Зеленского

Ранее Зеленский отметил, что нужно в июне начать реальные практические переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы послать российскому диктатору Владимиру Путину сигнал, что Европа проявляет силу.

Он подчеркнул, что так же должно действовать и НАТО. "Я сказал партнерам, что Путин не учитывает наши действия, готовя свои агрессивные шаги. Он сам строит свой график эскалации настолько, насколько может, и настолько, насколько якобы на что-то он реагирует. Путин хочет уничтожить нас. Реально он хочет уничтожить Украину, а затем подчинить всех остальных соседей России. И у нашей жизни, у нашей безопасности просто нет альтернатив. Именно поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно это приглашение в Альянс", - подчеркнул Зеленский.

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