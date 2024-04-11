По его мнению, надо немедленно пригласить Украину к обретению членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно в июне начать реальные практические переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, чтобы послать российскому диктатору Владимиру Путину сигнал, что Европа проявляет силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе.

"Политическая задача на этот год - сейчас на саммите и на переговорах с лидерами я говорил о том, что критически важно для европейского единства подтвердить, что Евросоюз не боится самого себя. И что НАТО не боится своих собственных правил. Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. И это факт", - подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что этот факт нужно подтвердить реальными действиями.

"Июнь - это время, когда будет правильно фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал действия собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, якобы Европа проявляет слабость", - констатирует Зеленский.

Он подчеркнул, что так же должно действовать и НАТО.

"Я сказал сегодня партнерам, что Путин не учитывает наши действия, готовя свои агрессивные шаги. Он сам строит свой график эскалации настолько, насколько может, и настолько, насколько якобы на что-то он реагирует. Путин хочет уничтожить нас. Реально он хочет уничтожить Украину, а затем подчинить всех остальных соседей России. И у нашей жизни, у нашей безопасности просто нет альтернатив. Именно поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно это приглашение в Альянс", - отмечает Зеленский.

Президент добавил, что все украинцы заслуживают такого приглашения.

Вступление Украины в ЕС - детали

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Евросоюза решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров.

В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной.

В марте вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что между Украиной и абсолютным большинством стран-членов Европейского Союза есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне. В частности, в июне должна быть утверждена переговорная рамка об организационных аспектах ведения переговоров.

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