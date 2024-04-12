По его словам, за 30 лет во всех институциях, включая правоохранительные органы, так или иначе были разведчики спецслужб России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос предателей в спецслужбах, рассказав, как на это влияет война. Об этом он сказал во время встречи со студентами черновицких университетов, отвечая на вопрос о том, как государство борется и планирует бороться с предателями внутри спецслужб и в силовых органах.

"Результаты (борьбы - УНИАН) большие. Сначала многие из них сливали информацию и бежали. Просто бежали с территории Украины. Это было в первые дни войны. А наши все остались. Предатели были остановлены. Кто-то побежал, к сожалению, за территорию нашего государства. А может и к счастью. Предателей стало меньше", - отметил Зеленский.

По его словам, различными правоохранительными органами было сделано много "профилактических упражнений".

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"Потому что на протяжении, я не очень люблю вспоминать прошлое часто... За эти 30 лет действительно во всех институтах, включая правоохранительные органы, так или иначе были разведчики спецслужб Российской Федерации", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что еще неизвестно, где именно - в правоохранительных органах или где-то еще, - эти люди наделали худших дел и "принесли горя".

"Почему я сказал "включая правоохранительные органы", - потому что, где они больше наделали и принесли горя, - это никто не знает. Это надо еще сравнивать. В Национальном банке, в госучреждениях, на госпредприятиях, в энергетической отрасли. Они были среди правительства. Слава богу, не на уровне министров, но тем не менее", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что это была "спланированная большая работа, которая финансировалась Россией с самого начала".

"Очень много людей. Поэтому, согласно действующему законодательству, этих людей стало гораздо меньше... Война - это большая трагедия. Но война точно помощница уменьшения предателей в Украине. Это факт", - сказал глава государства.

Предатели в Украине - детали

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), который призвал помолиться за российских оккупантов в войне против Украины. Речь идет о заместителе председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП). Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

После полномасштабного вторжения России протоиерей публично призывал к сотрудничеству с российскими оккупантами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов.

Он курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за рубежом. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы России. Таким образом он "пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене".

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