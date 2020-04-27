Установим правила и откроем: на совещании у Зеленского рассмотрели возможность открытия продуктовых рынков

Президент подчеркнул, что "надо учиться жить и работать в новых условиях".

Участники совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, состоявшегося под председательством президента Владимира Зеленского, рассмотрели возможность открытия продовольственных рынков.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках.

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«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID-19 утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Однако уже 16 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.