Каждый участник пробного ВНО получит свой результат до 23 июня

Сегодня - последний день приема ответов на тесты.

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий отмечает, что до 23 июня каждый участник пробного внешнего независимого оценивания получит свой результат.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа правительства в парламенте. "Из-за эпидемиологической ситуации правительство отменило проведение пробного ВНО в учебных заведениях, которые были готовы к его проведению", - напомнила Мандзий.

Она добавила, что каждый, кто был зарегистрирован на пробное ВНО, смог получить или загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов.

Прислать ответы в сервис определения результатов нужно сегодня до 18:00.

"И уже до 23 июня каждый участник пробного ВНО получит свой результат в своем кабинете", - сказала Мандзий.

Также она отметила, что дополнительнобыл открыт безлимитный доступ к тестированию по всем предметам.

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