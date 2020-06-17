Комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о сдаче ВНО по желанию - нардеп

По словам нардепа, в Минобразования поддержали эту позицию, а на такие действия пошли, чтобы избежать рисков связанных с пандемией.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о сдаче ВНО-2020 по собственному желанию.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак.

Он отметил, что в Министерстве образования и науки поддержали эту позицию, а на такие действия пошли, чтобы избежать рисков связанных с пандемией.

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"Понимая риски для здоровья детей, понимая, что сейчас на ВНО записалось 380 тысяч детей. Статистически 25-35% не будут после этого вступать в учреждения высшего образования. В связи с этим президент предложил такую возможность, чтобы государственная итоговая аттестация была произведена не в той форме, которая есть сейчас, а просто выставлены годовые оценки", - отметил Бабак.

По его словам, до конца июня ученики получат аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА будет стоять пометка "освобожден".

Как сообщал УНИАН, в связи с коронавирусом и введенным с целью его сдерживания карантином в Украине отменен или отложен ряд мероприятий. Под вопросом также и проведение нынешнего внешнего независимого оценивания. В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что отменять ВНО-2020 нет оснований.

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