"Пройдет по намеченному плану": Шмыгаль не видит оснований для отмены ВНО

По его словам, правительство будет делать все необходимое, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для отмены внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

«Мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО ... Пока нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану. Измена отменена, никакого возврата коррупции в вузе путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат», - сказал Шмыгаль.

«Никто не собирается отменять ВНО», - добавил он.

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По его словам, правительство будет делать все необходимое, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной.

«Сейчас мы усиленно готовим места для безопасного проведения тестирований. Нам в этом помогают и «Нафтогаз», и ЮНИСЕФ, наши европейские и международные партнеры, которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты под эти цели практически в каждую область и на каждый пункт проведения ВНО. Мы сделаем все, чтобы защитить наших детей и не допустить распространение заболевания. Здесь главное - дисциплина и соблюдение требований по санитарно-эпидемиологической безопасности», - сказал он.

Также Шмыгаль уверен, что Украина «спокойно и без риска пройдет этот процесс».

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