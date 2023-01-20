Гражданам советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Утром в пятницу, 20 января, в Киеве слышали серию громких взрывов.

В Киевской областной военной администрации назвали вероятную причину взрывов, там предупредили, что сегодня саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы - в области продолжаются плановые работы по уничтожению ВОП.

"Сегодня, 20 января, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВОП. В области возможно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Гражданам советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, сегодня в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывает около 170 тысяч квадратных километров, то есть более четверти территории страны.

Недавно стало известно, что в Украине появилась интерактивная карта заминированных территорий. Потенциально опасные места теперь можно увидеть на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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