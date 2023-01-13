Она простоит до 20 января.

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве простоит до 20 января. Иллюминация продолжит работать до этого дня, согласно графику, то есть с 17:00 до 21:00.

Такой информацией в комментарии изданию "Вечерний Киев" поделился глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий. По его словам, генератор, который питает энергетически экономные гирлянды, передадут военным после демонтажа новогоднего дерева. А до тех пор елку будут освещать по стандартному графику: в течение четырех часов в сутки в вечернее время.

Напомним, главный атрибут Нового года в Киеве назвали "елкой несокрушимости". Ее подсвечивают цветами национального флага. Вокруг новогоднего дерева оборудованы места для зарядки смартфонов и прочих гаджетов.

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Часть жителей столицы протестовали против установки елки, поэтому власти решили использовать искусственный вариант вкупе с прошлогодними игрушками. Высота дерева составила 12 метров, а проспонсировали его вместе с генератором меценаты и бизнесмены. Традиционных развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в прошлом году не было.

Как праздновали Новый год в других городах

В центре Одессы установили 20-метровую новогоднюю елку в национальных цветах. Ее подсветили национальными цветами.

Николаевское новогоднее дерево поставили на месте памятника Святому Николаю. Украшениями для него стали иллюминация и военная маскировочная сетка.

В Буче установили прошлогоднюю елку с украшениями. А от иллюминаций решили отказаться ради экономии электричества.

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