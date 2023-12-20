Крупнейший оператор связи полностью восстановил услуги после масштабного сбоя.

Компания "Киевстар" заработала в Украине на 100% после масштабного сбоя: по состоянию на 20 декабря украинцам полностью восстановили все услуги как в зоне покрытия связи внутри государства, так и в "роуминге".

Об этом сегодня заявил президент "Киевстар" Александр Комаров в эфире Национального марафона. По его словам, последней для абонентов заработала возможность писать и звонить друг другу за границу.

"Последняя услугу, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги "Киевстар" работают без ограничений", - сказал он.

Комаров пояснил, пока трудно уточнить цифру абонентов, отказавшихся от услуг "Киевстар" в пользу других операторов. Картина будет четче разве через несколько дней, так как сейчас внутренние сервисы мониторинга как следует не работают. Специалисты решают этот вопрос, чтобы предоставить статистику.

В то же время президент акцентировал, что оператор воспользуется опытом последней кибератаки на свои сервисы, чтобы улучшить защиту. Обновление соответствующей методики "Киевстар" рассматривает совместно с СБУ.

Также вместе с упомянутой службой и Госспецсвязи оператор делится соответствующим опытом с другими технологическими компаниями, чтобы Украина знала как противостоять таким диверсиям.