В компании сообщили, что сейчас проблемы со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

В среду утром пользователи мобильного оператора "Киевстар" снова начали сообщать о сбоях в работе и отсутствии некоторых услуг, в частности, отсутствии связи. Об этом говорится в комментариях под последним постом компании в Facebook.

Ранее на официальной странице "Киевстара" опубликовали пост, в котором сообщается, что компания возобновила работу приложения "Мой Киевстар", поэтому все услуги должны быть доступными. Однако пользователи в комментариях пишут, что это на самом деле совсем не так. В частности, люди жалуются на отсутствие связи, мобильного интернета и невозможность проверить состояние счета и пополнить счет.

На проблемы со связью жалуются пользователи "Киевстара" из разных регионов страны.

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В комментариях под соответствующим постом значительная часть пользователей недовольна тем, что мобильный оператор снова не работает полноценно, хотя заявил обратное, и возмущается отсутствием оперативной официальной информации.

Впоследствии компания все же сообщила, что сейчас есть проблемы со связью в некоторых регионах и пообещала как можно быстрее восстановить ее.

"Наша сеть сейчас на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг. Так утром 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины возникли сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения "Мой Киевстар ". Специалисты компании работают над восстановлением сервисов", - говорится в сообщении.

Сбой в работе "Киевстар" - что известно

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

18 декабря "Киевстар" после масштабного технического сбоя вернул возможность своим абонентам отправлять SMS-сообщения, в том числе-в международном роуминге.

19 декабря в "Киевстар" сообщали, что телеком-сеть компании вошла в период стабилизации, а 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории – в работоспособном состоянии. Также клиентам были восстановлены все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга.

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