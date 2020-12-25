Президент отдельно упомянул о медиках и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю праздника Рождества Христова у христиан западного обряда.

Поздравление размещено на страницах главы государства в соцсетях.

Зеленский напомнил, что праздничное настроение в уходящем году - в дефиците для многих украинцев. 2020-й он назвал годом больших испытаний, шокирующей пандемии и карантинов, новых экономик и существенно ограниченных коммуникаций.

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"Но все же крайне важно попытаться отпустить тяжелые эмоции в этом году, чтобы иметь чистое сердце для 2021-го", - отметил он.

Отдельно президент упомянул об украинских военнослужащих и медиках, которые защищают государство на Донбассе и в борьбе с коронавирусом.

"Украина всегда будет благодарна каждому своему защитнику. Желаю всем по-настоящему добрых праздников, семейного уюта и новых надежд. Берегите близких, себя и Украину. Счастливого Рождества!", - пожелал президент.

Католическое Рождество 25 декабря

Дата Рождества, которое празднуется по Григорианскому календарю, на две недели отличается от дня, в который Рождество Христово отмечают православные христиане. Так, во многих странах мира, в том числе и в Украине, католическое Рождество традиционно отмечают 25 декабря.

С недавних пор этот праздничный день в Украине является выходным. Поскольку католическое Рождество в этом году приходится на пятницу, то украинцы получат несколько дней подряд для отдыха – с 25 по 27 декабря.

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Автор: Юрий Годован