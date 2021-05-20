Безлер требовал, чтобы расследователи опубликовали опровержение информации в своих статьях, а также выплатили ему 500 тыс. рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру боевиков на Донбассе Игорю Безлеру компенсацию за моральный ущерб из-за статьи о сбитом Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Безлер подал иск к фонду Bellingcat, частной компании Bellingcat, Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу о защите чести, достоинства и доброго имени.

Он просил признать некоторые сведения в статьях "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство - всего по 20 пунктам.

Безлер требовал обязать расследователей опубликовать опровержение, а также выплатить ему 500 тыс. рублей (около 186 тыс. грн).

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тыс. рублей (около 127 тыс. грн) - 150 тыс. с Фонда, 150 тыс. с компании, 40 тыс. с Гюйса", - рассказали в пресс-службе.

В частности, в этих статьях Безлера, известного под прозвищем "Бес", называют "важным свидетелем" катастрофы, отмечая, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском лайнере российским военным, приняв его за украинский военный борт.

Читайте такжеКрушение рейса МН17 на Донбассе: СМИ обнародовали аудиозаписи с участием ГиркинаКак отмечает "Радио свобода", в суде Безлер настаивал, что Bellingcat "ошибочно интерпретировали" его телефонные звонки и "прямо идентифицировали" как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами "априори является порочащей его", говорилось в иске. Всего, как подсчитали юристы, имя Безлера встречается в текстах 140 раз.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области

Крупная авиационная катастрофа произошла на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года в районе вооруженного противостояния между украинскими правительственными силами и формированиями сепаратистов.

Авиалайнер Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Однако был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Погибли все находившиеся на борту 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Катастрофа MH17 стала крупнейшей по количеству погибших в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю, являясь крупнейшей на постсоветском пространстве.

Совет по безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа пришли к выводу, что авиалайнер сбила ракета класса "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории, контролируемой боевиками. "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен в Украину в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолет, возвращен обратно на российскую территорию.

Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе гражданина России Игоря Стрелкова, командовавшего силами сепаратистов летом 2014 года, и троих его подчиненных (двух граждан России и одного гражданина Украины. Судебный процесс начался в марте 2020 года в окружном суде Гааги.

Все вовлеченные в войну на востоке Украины стороны отрицают свою причастность к гибели авиалайнера.

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Автор: Катерина Комолова