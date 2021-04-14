Общественный транспорт в столице будет работать по специальным пропускам.

В Киеве до 30 апреля будут действовать ранее введенные карантинные ограничения. Среди них – работа общественного транспорта по спецпропускам и работа заведений питания только на вынос или доставку.

Читайте такжеВ Киеве продлили локдаун до 30 апреляОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Карантин в Киеве: запреты и ограничения

Так, по информации Кличко, на период до 30 апреля в Киеве будут действовать следующие ограничения:

останутся закрытыми все школы и детские сады;

общественный транспорт, – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры;

заведения общепита будут работать только на вынос или доставку;

не будут работать продуктовые ярмарки.

Также Кличко отметил, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить людям отпуска.

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Автор: Катерина Шварц