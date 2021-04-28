Кроме того, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

В Киеве возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна. Уже с 5 мая дети возвращаются в садики, школы и ВУЗы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

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Кличко во время брифинга заявил, что столица ослабляет карантин. Из-за отмены локдауна в Киеве восстанавливается и учебный процесс.

Так, со среды, 5 мая, ученики всех классов могут вернуться за парты. Также открываются сады и вузы, поэтому студенты тоже могут обучаться в очном режиме.

Кроме того, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

К слову, ученики во Львове и области также возвращаются к очному обучению. Регион перешел из "красной" в "желтую" зону карантина. Так, с 26 апреля ученики школ Львовщины учатся очно, а во Львове ученики 5-11 классов сядут за парты с 5 мая.

Карантин в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве с субботы, 1 мая, будут ослаблены противоэпидемические меры. Общественный транспорт возобновит перевозки пассажиров в обычном режиме, откроются учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. Учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях в городе будет возобновлен со следующей среды, 5 мая.

Киев с 23 марта находится в «красной» зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.

С 5 апреля в столице из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыто детсады и школы.

14 апреля в Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

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Автор: Виктория Гордиенко