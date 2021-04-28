Локдаун в Киеве продлили / отменили / УНИАН
В Киеве отменили жесткий карантин.
Об этом на брифинге 28 апреля сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
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В связи с этим в столице с 1 мая заработает общественный транспорт, откроются торговые центры и рестораны.
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Карантин в Киеве: ограничения и запреты
- Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.
- 14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.
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