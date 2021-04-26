Во Львове из-за перехода в "желтую" зону карантина разрешили работу кафе, ТРЦ и учреждений культуры / фото УНИАН

Во Львове в связи переходом в «желтую» зону карантина с 26 апреля возобновляют работу заведения общественного питания, непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры.

Как сообщил в Facebook городской голова Львова Андрей Садовый, соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно решению, с сегодняшнего дня во Львове заработают заведения общественного питания, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры, музеи, галереи.

Кроме того, учащиеся старших классов вернутся в школы с 5 мая.

Также с 27 апреля льготы на общественный транспорт будут действовать с 11:00 до 16:00.

Как указано в решении, на территории города запрещается проведение массовых мероприятий и работа ночных клубов.

«Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с «желтой» зоной. Но прошу не забывать о здравом смысле. В больницах действительно есть свободные кровати. Их будет еще больше, потому что это политика города - увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены. Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких!», - заявил Садовый.

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Карантин во Львове: что известно

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Автор: Светлана Макринская