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В Киеве разрешили открыть рестораны, кафе и кинотеатры

12:33, 24 июня 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко. Правительство разрешило и городские власти в связи с этим издали распоряжение о возобновлении работы в столице:

  • ресторанов и кафе (без детских комнат)
  • бассейнов (для индивидуальных тренировок)
  • кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).
  • Также разрешили проведение культурных и художественных мероприятий количеством до 10 человек.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми учреждениями", - отметил мэр.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Придерживаться элементарных правил: маска в транспорте и в публичных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - предупредил Кличко.

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