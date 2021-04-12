Патрульные за день составили десятки протоколов на водителей-нарушителей.

В Харькове, который с сегодняшнего дня находится в "красной" зоне карантина, возник транспортный коллапс из-за действий маршрутчиков.

Как пишет newsroom.kh.ua, об этом рассказал и.о. мэра, секретарь горсовета Игорь Терехов. По его словам, патрульные сегодня составили десятки админпротоколов на перевозчиков-нарушителей карантина. Те в ответ стали покидать маршруты в страхе получить 17 тысяч гривень штрафа.

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Терехов отметил, что накануне был выработан алгоритм действий перевозчиков и полиции. Он уточнил, что заполняемость маршруток определена действующими карантинными ограниченными - салоны заняты на 50%, а полиция продолжает следить за соблюдением масочного режима и заполняемостью.

Как отмечается, последние несколько недель количество заболевших коронавирусом в городе и области резко выросло. При этом в больницах не хватает медицинского персонала. По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, в марте нагрузка на бригады, которые работают с COVID-пациентами, увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем.

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Автор: Юрий Годован