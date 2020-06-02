С ложками и черпаками: под Кабмином протестующие требуют возобновить полноценную работу ресторанов (видео)

Участники акции держат в руках ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли, крышки и стучат ими.

В Киеве около 500 представителей Украинской ресторанной ассоциации требуют возле здания правительства возобновить полноценную работу ресторанов с посетителями в залах, приостановленную из-за введенного с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались возле станции метро «Арсенальная» и прошлись по улице Грушевского к зданию правительства. Среди них официанты, бармены, повара, менеджеры и другой персонал ресторанного бизнеса.

Участники акции держат в руках ложки, черпаки, металлические тарелки, кастрюли, крышки и стучат ими.

Также у них есть плакаты, на которых написано «Хватит издеваться», «Все хотят быть # Велюр», «Чачапури: И мы хотим повелюрить», «Кормильцы не дармоеды», «Открывайте рестораны! Миллионы безработных», «Хватит нас карантинить» и другие.

За акцией наблюдают около 50 правоохранителей из Национальной полиции. Акция проходит спокойно и мирно.

Напомним, на данный момент в кафе и ресторанах возможна работа открытых террас. Кроме того, заведения питания имеют возможность работать "навынос".

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