На месте дежурят правоохранители.

В Киеве в третий раз за последнюю неделю проходит акция протеста под зданием пророссийского телеканала "Наш".

Трансляцию митинга канал ведет на своем аккаунте в Youtube.

На месте акции присутствуют несколько десятков активистов, а также правоохранители. Судя по всему, цель сегодняшнего протеста неизменна - закрытие телеканала.

Митинг под каналом "Наш": трансляция

Что было раньше

Предварительная акция под зданием канала "Наш" состоялась в минувшую субботу. Митинг у телеканала проводили представители националистических движений, в том числе С14 во главе с Евгением Карасем. Он призвал журналистов телеканала уволиться, чтобы "очистить свои души".

До этого националисты проводили митинг под зданием телеканала 4 февраля. Тогда не обошлось без столкновений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН