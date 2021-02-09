Митинг под зданием канала "Наш" / скриншот видео
В Киеве в третий раз за последнюю неделю проходит акция протеста под зданием пророссийского телеканала "Наш".
Трансляцию митинга канал ведет на своем аккаунте в Youtube.
На месте акции присутствуют несколько десятков активистов, а также правоохранители. Судя по всему, цель сегодняшнего протеста неизменна - закрытие телеканала.
Митинг под каналом "Наш": трансляция
Что было раньше
- Предварительная акция под зданием канала "Наш" состоялась в минувшую субботу. Митинг у телеканала проводили представители националистических движений, в том числе С14 во главе с Евгением Карасем. Он призвал журналистов телеканала уволиться, чтобы "очистить свои души".
- До этого националисты проводили митинг под зданием телеканала 4 февраля. Тогда не обошлось без столкновений.
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