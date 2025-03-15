Как считается страховой стаж в Украине в 2025 году и за какой период его не учитывают, мы спросили у эксперта.

Пенсия зависит от двух основных факторов - размера заработной платы человека, а также его страхового стажа. Чем он больше - тем больше могут быть пенсионные выплаты. Что такое страховой стаж в Украине и чем он отличается от трудового, с какого года считается страховой стаж, а также за какой период времени его не учитывают, специально для УНИАН рассказал адвокат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как начисляется пенсия для УБД в Украине - как считается стаж во время службы в армии.

Чем отличается страховой стаж от трудового

Как объяснила в комментарии УНИАН адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, в Украине до 2004 года начислялся трудовой стаж. Для его зачисления делали записи в трудовой. Страховой стаж стали начислять с 2004 года.

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Справка УНИАН: в страховой стаж входят периоды, за которые в Пенсионный фонд Украины были уплачены взносы.

С какого года считается страховой стаж в Украине

Как пояснила адвокат, страховые взносы в ПФУ ввели 1 июля 2000 года, но их уплата не была обязательной. Но с 1.01.2004 появился закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - начиная с этого периода для зачисления стажа нужно обязательно делать страховые взносы.

"Для лица лучше, если с 1 июля 2000 года до 1 января 2004-го за него уже платили страховые взносы, что отражается в справке формы ОК-5, и он может это доказать Пенсионному фонду, - говорит Елена Воронкова. - Но, если у человека есть запись в трудовой книжке и при этом за него в течение этого периода не платили страховые взносы, то в большинстве случаев через суд можно добиться зачисления такого стажа для дальнейшего исчисления размера пенсии".

В то же время, отмечает юрист, начиная с 2004 года, если у человека есть запись в трудовой о периоде работы, но недобросовестные работодатели не уплатили страховые взносы за это время, то стаж Пенсионный фонд ему не засчитает. Тогда можно обратиться в суд и пытаться добиться зачисления стажа.

Для тех, кто работал официально до 2004 года и после, для выхода на пенсию суммируются фактический трудовой и страховой стаж.

Что входит и что не входит в страховой стаж

Подытоживая, что входит в трудовой стаж - то это периоды, когда человек официально работал, объясняет эксперт, в том числе и отпуска, и больничные.

Входит ли учеба в страховой стаж? Обучение в техникумах, колледжах и вузах до 2004 года входит не в страховой, а в трудовой стаж (который учитывается при расчете пенсии, как говорили выше). Касательно того, входит ли декрет в страховой стаж - Украина в этом случае начисляет стаж за пребывание в декрете до трех лет.

Что не входит в страховой стаж:

работа до 2004 года, сведения о которой не внесены в трудовую книжку - зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;

время, которое человек проработал без официального оформления - то есть, не уплачивал взносы в ПФУ;

время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года .

Кроме того, добавила адвокат, до 2016 года не засчитывают периоды, когда человек работал по гражданско-правовому договору, поскольку за сотрудников на то время не платили взносы.

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