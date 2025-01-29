Если накопительную пенсионную систему введут, то стаж косвенно будет играть роль в накоплении средств на "вторую пенсию", отметил Сергей Коробкин.

Не факт, что накопительная пенсия в Украине в ближайшее время будет введена, поскольку эту реформу пытаются воплотить в жизнь уже более 20 лет, и предыдущие попытки проваливались.

Даже если её введут в ближайшее время, она будет касаться только будущих поколений, то есть результат станет известен только через десятки лет, рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Собеседник УНИАН считает, что введение накопительной пенсии продвигают лоббисты, и на украинцах в случае такого нововведения смогут "неплохо навариться".

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Когда будет накопительная пенсия в Украине, и граждан какого возраста она касается? Кого эта система не касается?

Было несколько версий законопроектов насчет накопительной пенсии. Насколько я знаю, по последней версии, накопительная пенсионная система должна касаться всех граждан Украины в возрасте до 60 лет, то есть до достижения пенсионного возраста.

Были споры, трогать или не трогать людей, которым осталось немного лет до пенсии - тем, кому 50 или 55 лет, поскольку они не успеют что-то накопить.

По последней версии законопроекта, если человеку осталось несколько лет до пенсии, но он работает и не успеет накопить средства на дополнительную пенсию, то накопленные деньги ему просто могут вернуть.

В случае введения накопительной пенсионной системы, человек будет иметь право на традиционную солидарную пенсию, и параллельно будут открыты накопительные счета, с которых будет выплачиваться дополнительная часть пенсии. Накопительную пенсию можно просто объяснить так - человек откладывает из своей зарплаты какую-то часть, чтобы потом получать дополнительные средства на пенсии. Эти средства должны куда-то инвестироваться для того, чтобы они были защищены и приносили проценты.

В Украине планируют, что первые три года средства, которые будут откладываться в рамках накопительной пенсионной системы, будут храниться в государственном фонде, а на четвертый год их передадут в негосударственные пенсионные фонды. В нашей стране таких около 60, они не очень популярны, но работают. Некоторые люди туда откладывают деньги.

Накопительная пенсионная система работает во многих европейских странах. Стоит отметить, что для того, чтобы она заработала, нужна стабильная и крепкая экономика.

Даже самые богатые страны не могут полностью гарантировать, что сбережения граждан сохранятся из-за непредсказуемых факторов - революции, войны, землетрясения и т.п.

9% от зарплаты украинцев будут высчитывать для увеличения будущей пенсии, заявила министр соцполитики Жолнович. Это много или мало?

Если речь идет именно о 9%, - то сумма таких отчислений была вырвана из контекста и вызвала возмущение. Такие отчисления возможны только на третий год после того, как начнет работать накопительная пенсионная система. В целом 9% - это средняя отметка. И в правительстве, и финансисты, и экономисты уверяют, что чем больше взнос - тем лучше для пенсии, но вопрос в том, брать 9% или больше.

Будут ли эти 9% покрывать работодатели, или средства станут вычислять из зарплаты?

В 2023 году был законопроект о накопительной пенсии, в котором было прописано, что в первый год 1% откладывает работодатель, а 1% - государство. Во второй год - размер отчислений возрастает до 1,5%, а в третий год - до 2%. Этот проект закона "не дожил" даже до рассмотрения. Следующий законопроект рассматривали парламентарии, но голосование провалилось, не нашлось голосов.

А сейчас работают над третьим вариантом пенсионной реформы. И вопрос, в частности, и в том, где брать проценты отчислений - за счет нынешних налогов, введения новых налогов, или уменьшения старых.

Согласно последнему законопроекту, в первый год 1% отчислений будут забирать от нынешнего Единого социального взноса, якобы за счет государства. Еще 1% будет отчисляться за счет налогов, которые уже есть, а еще 1% в идеале человек должен заплатить добровольно. На второй год должно отчисляться уже не по 1%, а по 2%, а на третий - по 3%.

Будет ли рост с 9% до еще какой-то новой отметки?

В Минсоцполитики сказали, что человек якобы может добровольно платить определенный процент от зарплаты. Но вопрос в том, это нововведение или манипуляция, поскольку речь идет о том, чтобы обеспечить обязательную накопительную пенсионную систему, то есть в таком случае у человека не спрашивают, - хочет он или не хочет откладывать деньги.

Если речь идет о добровольной уплате определенной суммы, то гражданин сможет увеличивать процент взноса, то есть он может превышать 9%.

В анонсе Жолнович фигурировал МВФ, что запланированное нововведение требование Фонда. В рамках чего Украина должна выполнить это требование МВФ - что наша страна должна получить взамен?

Летом я читал один из меморандумов МВФ, и в нем ничего не было о введении в Украине накопительной пенсионной системы. В документе наоборот есть такие предостережения, что, если и делаются какие-то пенсионные изменения, то они должны быть обеспечены деньгами, и никаких лишних повышений соцвыплат не должно быть, а надо сокращать льготы или хотя бы не вводить новые. А накопительная система все равно предусматривает выделение государством дополнительных ресурсов.

Есть опасения, почему сейчас так "педалируется" вопрос о введении накопительной пенсионной системы. Это нововведение принять очень хотят, рекламируют его, что может свидетельствовать не о желании сделать лучше будущие пенсии людей. Возможно, это проявление работы лоббистов. Представим - завтра приняли закон, и во вновь созданный государственный фонд пошли первые накопительные отчисления, и есть подсчеты, что за первый год это может быть 40 миллиардов гривень. Кто будет распоряжаться этими средствами, в какие банки вкладывать, в какие отрасли инвестировать? Это огромный финансовый ресурс, и кто-то сможет неплохо на этом навариться, если, например, его банк получит сразу дополнительно миллиарды гривень вливаний.

То есть может есть определенные заинтересованные лица, которые будут отвечать за то, какой бизнес получит доступ к деньгам, какие банки смогут их "прокручивать" и зарабатывать на этом проценты.

Повлияет ли накопительная пенсия на размер самой пенсии? Как? От чего это зависит?

По действующему закону, если у человека есть необходимый стаж работы, то его пенсия составляет 30% от зарплаты. Власти пообещали, что после введения балльной системы размен выплат возрастет еще на 10%, то есть составит 40%. Чиновники также говорили, что после введения накопительной системы пенсия человека составит 60% от зарплаты.

В Украине действует солидарная пенсионная система, и такая система и накопительная не мешают друг другу. Сейчас человек нарабатывает стаж, зарабатывает коэффициент зарплаты, и чем дольше он работает и чем больше зарплата, тем большую солидарную пенсию он будет получать. Когда введут накопительную систему, то чем дольше человек будет принимать в ней участие, чем больше будет процент дополнительных отчислений, тем потенциально больше он будет иметь накопления, которые будет получать как вторую пенсию. Это по идеальной схеме.

Если закон о накопительной пенсии примет Рада, то еще год-два может уйти на дополнительную работу для того, чтобы накопительная система заработала. Нужно будет поработать над созданием инфраструктуры, разработать программное обеспечение.

Даже если накопительная пенсия будет введена, она будет касаться только будущих поколений, то есть результат будет известен только через 20-30 лет, если он вообще будет, поскольку эта система вообще в Украине может не сработать.

Будет иметь значение стаж или размер зарплаты?

Стаж косвенно будет играть роль в накоплении средств на "вторую пенсию", поскольку, чем дольше человек работал, тем больше месяцев он делал взносы. Зарплата будет играть роль, потому что сумма средств в процентах, отчисленная на накопление, будет зависеть от ее размера.

Каким должен быть стаж, чтобы выйти на пенсию в условиях накопительной системы?

Стаж рассчитывают для выхода на пенсию по солидарной пенсионной системе. Если речь идет о накопительной системе, то там не фигурирует стаж. По условиям накопительной пенсионной системы, человек должен официально работать, платить взносы на накопительный счет, а когда достигнет пенсионного возраста, то сможет получить свои накопленные средства. Могут быть разные варианты:

Получать деньги определенное время - например, до конца жизни, и сумма будет разбиваться на платежи.

Забрать все деньги, но это возможно при определенных условиях, к примеру, если они нужны на дорогую жизненно важную операцию.

Одна из самых интересных вещей накопительной системы - это возможность передавать накопленные средства по наследству. Если человек не дожил до пенсионного возраста, то деньги, которые он накопил, не идут государству, как пенсионные взносы, уплаченные сейчас в рамках солидарной пенсионной системы, а передают наследникам.

Накопительная система и ФЛП: как будут накапливать себе на старость предприниматели?

В предыдущих версиях законопроектов о накопительной пенсионной системе говорилось, что ФЛП могут участвовать в накоплении пенсии на добровольных началах.

Сейчас предусмотрено, что в случае введения накопительной пенсионной системы, будут выплачиваться проценты от ЕСВ и налога на доходы, а соответственно оттуда ФЛП уже будут иметь свой персональный накопительный счет. А что касается доходов - то ФЛП добровольно будут решать, какую часть из них они еще будут перечислять на накопительный счет.