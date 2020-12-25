Эксперт подчеркнул, что с психологической точки зрения важно для себя понять, чего ты на самом деле хочешь.

Перед празднованием Нового года стоит составить список "глубинных" желаний, которые хочется реализовать в 2021 году.

Такой совет дал украинцам психолог Борис Пахоль в эфире телеканала "Украина 24". Он подчеркнул, что с психологической точки зрения важно для себя понять, чего ты на самом деле хочешь.

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"Если говорить о проводах прошлого года и встрече нового, я бы хотел поговорить о желаниях... Очень важно с психологической точки зрения для себя понять, чего же мы хотим, какие желания в прошлом году не были нами реализованы, какие желания мы хотим глубинно реализовать в следующем году", - сказал психолог.

На вопрос, как ставить себе задачи, Пахоль ответил: "Нужно прежде всего выписать в разных сферах - будь-то сексуальная сфера, рабочая, профессиональная, сфера межличностных отношений, творческая, интеллектуальная - по каждой сфере, которая важна для вас, выпишите конкретный список из 5 или, например, 10 желаний. Но здесь есть очень важный момент. Эти желания всегда уникальны, они трансформируют вас. Чтобы достичь этого желания не просто пойти в магазин купить какие-то вещи или подарок под елку. Я говорю о глубинных желаниях, которые делают человека лучше. Этот список надо составить".

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Автор: Андрей Василюк