"Укргидроэнерго" собрало фотографии очевидцев из социальных сетей. На снимки больно смотреть.

6 июня 2023 года российские оккупанты разрушили Каховскую гидроэлектростанцию. РФ подорвала машинный зал, из-за чего станция за считанные часы ушла под воду.

В день трагедии в сети постили видео с Каховской ГЭС. А в воскресенье, 11 июня, "Укргидроэнерго", собрав фотографии очевидцев, показало, как выглядит сейчас Каховская гидроэлектростанция.

"Каховская ГЭС по состоянию на 10.06.2023 г. Фотографии очевидцев из соцсетей", - подписали специалисты серию снимков.

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. В тот же день в "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванную Каховскую ГЭС уже не восстановить.

В украинской разведке заявляют, что россияне подорвали дамбу дистанционно, ведь они перемещали взрывчатые вещества и технику именно для этого.

10 июня в сеть "слили" видео, которое свидетельствует, что на том месте, где раньше было Каховское водохранилище, сегодня осталось полуболото с изолированными "озерами" и относительно узким естественным руслом Днепра.

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