Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час.

После подрыва оккупантами Каховской дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, в районе Никополя он составляет 9,35 метра.

Как сообщает "Укргидроэнерго", за сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва - более чем на 7 метров. В районе Херсона уровень воды в Днепре снизился на 0,54 метра, и составляет 4,18 метра:

"Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Это связано с уменьшением напора (давления) резервуара. Однако, ситуация тяжело прогнозируемая и требует дальнейшего контроля", - отмечают в "Укргидроэнерго".

Указывается, что специалисты работают над вариантами балансировки энергосистемы и над тем, чтобы у людей была вода.

В то же время в "Укргидроэнерго" сообщают, что на участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, после подрыва Каховской ГЭС появились следы обмеления.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - последняя информация

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня были затоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы тысячи людей. В то же время на временно оккупированных территориях эвакуация сначала вообще не проводилась, а затем оккупанты заявили, что эвакуироваться могут только люди с российскими паспортами.

10 июня глава Херсонской ОВА сообщил, что на правобережье области постепенно спадает уровень воды, площадь затопления уменьшилась почти вдвое. Однако ситуация остается очень тяжелой. С 10 июня в области ограничили пользование водой из Днепра из-за высокой степени загрязнения.

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