Менее чем за неделю один из крупнейших водоемов Европы почти исчез.

На том месте, где раньше было Каховское водохранилище, сегодня осталось полуболото с изолированными "озерами" и относительно узким природным руслом Днепра. Об этом свидетельствуют кадры, которые публикуют в Сети местные жители.

До недавнего времени между Новой Каховкой и городом Запорожье находился один из крупнейших водоемов Европы – Каховское водохранилище, которое местные жители часто называли "Каховским морем" из-за его действительно огромных размеров. Однако спустя шесть дней после разрушения россиянами Каховской плотины основной объем воды из водохранилища вытек и водоем в прежнем виде перестал существовать.

По данным агентства "Укргидроэнерго", за эти дни уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на 7 метров. После отступления воды глазам открылись обширные районы суши, которые были затоплены после строительства плотины в 1950-х годах. Там, где почти 70-лет была сплошная масса воды, теперь остались только заболоченные низины и быстро пересыхающие "озера".

Разрушение Каховской плотины – последние новости

Власти Херсонской области запретили населению пользоваться водой из акватории реки Днепр. Ограничения ввели в субботу. Как пояснили власти, из-за подтопления большого количества домохозяйств, канализационных сооружений и территорий воды имеют высокую степень загрязнения.

Между тем на правобережье Херсонщины постепенно спадает уровень воды. Общая площадь затопления уменьшилась почти в два раза. По словам главы региона, эвакуация населения продолжается, несмотря на вражеские обстрелы. Всего было эвакуировано 2 тыс. 699 человек.

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