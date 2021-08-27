В тридцатую годовщину нашей Независимости "сердце Украины" забилось по-новому: в самом центре страны появился уникальный арт-объект из стали, произведенной на предприятиях группы компаний "Метинвест". Журналисты УНИАН отправились в географический центр Украины, чтобы своими глазами увидеть это чудо и ощутить его биение.

Дорога из Киева в село Марьяновка Черкасской области – а именно там, в географическом центре Украины, и расположен новый арт-объект – была долгой, но невероятно красивой. За три часа езды мы вдоволь насладились уникальной природой нашей страны – густыми лесами, изгибами холмов, реками и ставками, которые попадались на нашем пути.

По прибытию в место назначения, первое, что привлекло наше внимание – это масштаб и пышность архитектурного сооружения, а также гигантский 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины.

Символично, что официальное открытие "Сердца Украины" состоялось в День Государственного Флага 23 августа. На мероприятие приехал и президент Владимир Зеленский.

"В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, который символизирует все наши области и наш Крым", – заявил Зеленский на открытии "Сердца Украины".

Композиция состоит из расположенных по кругу 25 пар белых крыльев, которые будто парят над землей. Они символизируют все области Украины и республику Крым. Каждая пара крыльев украшена орнаментом вышиванки, традиционным для того или иного региона страны.

"Сердце Украины" – это объект современного искусства, а это значит, что каждый может трактовать его смысл по-своему. Кому-то белые крылья напоминают голубя – символа мира, а кто-то видит в этой мощной стальной конструкции атланта, расправившего плечи.

В скульптурах чувствуется легкость, хотя на самом деле они изготовлены из целых 66 тонн отечественной стали, произведенной на мариупольских предприятиях "Метинвеста" – ММК имени Ильича и "Азовсталь".

Подойдя поближе к арт-объекту, можно услышать пульсацию – так бьется сердце Украины. Доносящийся из динамиков звук будто оживляет и саму композицию, и лежащие рядом безмятежные поля. Здесь хочется отдохнуть душой, поразмышлять и помедитировать.

В центре композиции под стеклом находится скульптура сердца, которая очень красиво подсвечивается в темное время суток.

Отметим, что весь комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров создан по принципу инклюзивности – здесь есть пандус для заезда колясок, тактильная навигация и аудиогид, а также уменьшенная модель "Сердца Украины" и таблички со шрифтом Брайля для незрячих людей. Это искусство, которое доступно каждому.

За те несколько часов, которые журналисты УНИАН провели там, "Сердце" ни разу не пустовало. К нему постоянно подходят люди – фотографируются, внимательно осматривают, гуляют.

Арт-объект приковывает к себе внимание как проезжающих через Марьяновку путешественников, так и жителей близлежащих сел.

"Это – солидно, достойно, красиво. И сразу понятно, что здесь находится географический центр Украины", – поделился впечатлениями местный житель, пенсионер Виктор Иванович, который приехал вместе с женой посмотреть на новый арт-объект.

Он рассказал, что раньше на этом месте стоял лишь скромный флагшток, указывающий на географический центр страны, на установке которого чиновники умудрились "срезать кучу денег".

Зато сейчас "Сердце Украины" забилось по-новому. Сделанное из украинского металла на отечественных предприятиях, оно стало еще одним поводом для гордости за нашу страну. Сюда точно стоит приехать хотя бы раз в жизни, чтобы получить порцию вдохновения, патриотизма и эстетического удовольствия.

"Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа "Метинвест" создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Автор: Григорий Бондарь