Логика специалистов комиссии заключается в том, что если есть болезнь, ее должны были бы лечить.

Во время прохождения ВВК военнообязанным не устраивают профилактический осмотр, учитывая все их жалобы. Об этом рассказал председатель ВВК Деснянского диагностического центра Евгений Шевчук "Громадському".

Человек действительно должен предоставить комиссии все необходимые меддокументы, поскольку никто не поверит на слово. Если военнообязанный пожалуется на состояние здоровья или какие-то заболевания, и есть объективные признаки, что это правда, его могут направить на дообследование.

При этом отмечается, что для прохождения ВВК и подтверждения проблем со здоровьем подойдут не только оригиналы медицинских документов, но и их копии или даже фото в телефоне.

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"На сегодня нотариально заверять копии медицинских заключений для ВВК не нужно. Только если военно-врачебная комиссия проводится в штатных ВВК дистанционно. А так мы делаем с фото ксероксы и добавляем. Если медицинские заключения, консультации и обследования были, например, полгода назад, можем отправить человека на дообследование, чтобы проверить его состояние сейчас", – рассказал Шевчук.

В то же время отмечается, что идти к врачам и проходить обследование, чтобы потом предоставить справки ВЛК, уже поздно. Логика специалистов комиссии заключается в том, что если есть болезнь, ее должны были бы лечить. Если же военнообязанный не лечился, его ничего не беспокоило. Итак, комиссия обращает внимание не только на диагнозы, но и на то, получал ли человек необходимое лечение и влияло ли – и как – это заболевание на его организм.

"По моим наблюдениям, подготовленными, с выводами врачей, анализами и историями болезней на ВВК приходят только 20% людей. Это максимум", – добавил председатель ВЛК.

Мобилизация в Украине

Издание Die Welt пишет, что Украине нужно мобилизовать 50 тысяч человек ежеквартально и 200 тысяч человек до конца года, чтобы компенсировать потери и создать новые бригады. Но в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей.

Ранее член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что сейчас в Украине не обсуждают снижение мобилизационного возраста до 21 года. Однако некоторых лиц, которым меньше 25 лет, все же могут мобилизовать.

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