Массовой переаттестации полицейских по всей Украине из-за событий в Кагарлыке не будет – МВД

24 мая двое сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции избили и изнасиловали женщину. Также эти полицейские пытали задержанного мужчину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что массовая переаттестация полицейских по всей стране в связи с событиями в Кагарлыке проводиться не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на действия сотрудников полиции.

Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке Киевской области, передает ТСН.

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"Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыке) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать, и им за это ничего не будет", - заявил Геращенко.

Он призвал граждан сообщать по телефону "102" об известных им случаях недопустимых действий полицейских и отметил, что все такие сообщения "идут отдельным красным коридором".

Заместитель главы МВД также добавил, что сейчас из-за низких зарплат молодые люди не хотят работать в правоохранительных органах.

"Трудно находить, особенно в сельской местности, молодежь, которая хотела за это зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая в отделении полиции должна была давать объяснения по поводу краж.

Двухое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет ГБР по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365).

По информации ГБР, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. У пострадавшего переломы ребер и носа.

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