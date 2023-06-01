Всего в ночь на 1 июня россияне выпустили по Украине 10 ракет.

В этот раз российские войска ударили по Киеву ОТРК "Искандер-М/К" ночью в надежде повысить эффективность атаки.

"В прошлый раз ракетный удар посредством ОТРК "Искандер-М/К" россияне совершили днем 29 мая. Тогда был осуществлен пуск 11 ракет и все они были сбиты ПВО. Это был с их стороны слишком самоуверенный шаг - наносить удар днем, словно ОТРК "Искандер-М/К" неуязвима для Patriot, - напомнил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. - В ночь на 1 июня они решили исправить такую оплошность, признав, что ОТРК "Искандер-М/К" - это ничем не примечательная, среднестатистическая баллистическая ракета, средства перехвата которой отрабатывают по ней на 100%. И в надежде повысить эффективность ее применения, удар был нанесён ночью".

По мнению эксперта, россияне раз за разом убеждаются в посредственности своего оружия:

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"Все 10 ракет были перехвачены, но, к сожалению, есть разрушения и жертвы. Даже сбитая ракета остается смертельно-опасной. Все жертвы, все разрушения - на совести российских военных преступников".

Удар РФ по Киеву в ночь на 1 июня - что известно

Напомним, в ночь на 1 июня российские войска ударили по Киеву ракетами типа "Искандер".

Силам противовоздушной обороны Украины увдалось уничтожить все 10 из 10 выпущенных россиянами ракет, сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате падения осколком ракет в Киеве погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка.