Во время оккупации Херсона коллаборанты охраняли тюремные камеры, в которых удерживали участников движения сопротивления.

Правоохранители задержали двух херсонских мебельщиков, которые работали на захватчиков, затем скрылись, а один даже пошел служить в Нацгвардию Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержаны двое коллаборантов из Херсонской области, которые пытались скрыться после сотрудничества с врагом.

По данным следствия, фигуранты-двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне. В период, когда российские военные захватили город, они добровольно пошли работать в тюрьму, которую создали захватчики. Там мебельщиков назначили младшими инспекторами.

"В этом учреждении рашисты массово держали похищенных местных жителей, прежде всего - участников движения сопротивления в регионе. Задачей обоих коллаборантов было охранять тюремные камеры, в которых содержали пострадавших", - рассказали в спецслужбе.

Во время освобождения Херсона злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия. Впоследствии один из них переехал к родителям в город Южноукраинск на Николаевщину и оттуда умудрился мобилизовался в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.

В СБУ уверяют, что своевременно разоблачили злоумышленников, установили их местонахождение и задержали. По местам жительства у предателей нашли "удостоверение" оккупационного органа РФ (тюрьмы) и финансовые "сведения" о получении зарплаты в российских рублях.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Мебельщикам грозит до 15 лет заключения.

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, во время временной оккупации Херсона подозреваемые добровольно пошли на службу в незаконно созданное и контролируемое оккупантами заведение – "Северную исправительную колонию № 90". Они были инспекторами группы надзора отдела безопасности этого учреждения.

"Затем один из них, скрыв факт сотрудничества с оккупационными властями, устроился в ряды военнослужащих. Сейчас проверяется его возможное дальнейшее сотрудничество с государством-агрессором во время прохождения военной службы. Другой выехал в село, где пытался скрыться от правосудия", - рассказали в прокуратуре.

Задержание предателей в Украине - детали

Недавно на Днепропетровщине в рядах ВСУ обнаружили "крота", который планировал передать захватчикам направления Украинского контрнаступления. По данным следствия, с российской ГРУ сотрудничал житель Энергодара, вступивший в ряды ВСУ перед 24 февраля 2022 года. В частности, предатель должен был передать врагу маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники ВСУ, пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях Сил обороны и тому подобное.

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