Подозреваемым в изнасиловании и избиении женщины полицейским избирают меру пресечения

Прокуроры будут просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Голосеевский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины.

Читайте такжеИзнасилование и пытки девушки в Кагарлыке: двум полицейским сообщили о подозренииОб этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Блаженко.

«Судебное заседание уже началось. Для обоих подозреваемых прокуроры будут просить безальтернативное содержание под стражей», - сказала она.

Прокуроры намерены просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет ГБР по фактам изнасилования.

По информации ГБР, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Они также одевали на женщину противогаз, применяли наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой.

Сегодня, 26 мая, следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в изнасиловании и избиении женщины.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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