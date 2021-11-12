Мошенники предлагают людям предлагают "выиграть деньги".

В Харькове заметили новый способ мошенничества, для которого используют услуги "Новой почты".

Детали "схемы" раскрыл один из местных жителей, пишет Телеграм-канал "Харьков 1654".

"Новый способ развода на деньги. Приходит сообщение от "Новой почты", что вам отправлена посылка с наложенным платежом. Которую вы не заказывали. Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили, оплатил посылку на 500 грн, ему дали коробку, в которой шампунь и вот такая листовка с лохотроном", - пишет он.

Автор предполагает, что подобным образом мошенники издеваются над пенсионерами. "Просто имейте в виду и предупредите родителей", - добавил он.

Отметим, ранее клиентка обвинила "Новую почту" в мошенничестве: компании пришлось оправдываться.

Также сообщалось, что "Новая почта" предупреждает о новой мошеннической схеме, в которую заманивают клиентов обещаниями "выигрыша денег".

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Автор: Юрий Годован