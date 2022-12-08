Предприятия украинского бизнесмена снабжают украинских защитников броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали.

Американское издание The Washington Post называет бизнесмена Рината Ахметова крупнейшим частным донором ВСУ с 24 февраля 2022 года. Как говорится в статье WP, он отдал более 100 млн долларов на военную и гуманитарную помощь - от дронов до еды.

"С тех пор, как началось российское вторжение 24 февраля, Ахметов сказал, что не покидал Украину и живет в Киеве, который стал его домом с 2014 года. Он также стал крупнейшим частным донором Украины во время войны. Он предоставил военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов — от дронов до еды", — говорится в материале.

Также в The Washington Post Ахметов призывает к скорейшему принятию "плана Маршалла" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и преобразования страны по образцу Запада, а не России". Он подчеркнул, что цель такого шага - построение новой, сильной европейской Украины с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам.

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Издание обращает внимание на то, что Ахметов, как и остальные представители крупного бизнеса, публично выразили свою патриотическую поддержку Украины и Зеленского.

Напомним, бизнесмен с первого дня полномасштабной войны в Украине, а его предприятия обеспечивают украинских защитников оружием, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали.

Кроме того, предприятия Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и другое оборудование.

С начала войны фонд бизнесмена, его предприятия совместно с ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.