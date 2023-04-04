Позже эти храмы могут перейти в ПЦУ.

Во вторник, 4 апреля, горсовет Хмельницкого прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора. Там недавно избили военного.

Как сообщает местное издание vsim.ua, решение депутаты приняли единогласно.

"Проконтролировать выполнение этих решений должна постоянная комиссия по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

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По словам мэра города Александра Симчишина, позже эти храмы могут перейти в ПЦУ. Право на пользование земельными участками передадут религиозным общинам украинской церкви.

Кроме этого, в связи с событиями в соборе УПЦ (МП) также созывают на сегодня сессию областного совета.

Конфликты с участием попов УПЦ МП

Как недавно сообщал УНИАН, священники УПЦ МП в Хмельницком избили военного, который получил ранения на фронте. Мужчина спросил, сколько должно погибнуть украинцев, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата. Попы повалили бойца наземь, заломили руки и вывели из храма. Позже приехали полицейские, которые задержали военного.

Впоследствии возле храма УПЦ МП собрались жители, которые организовали акцию протеста.

Кроме того, в поселке городского типа Иршанск в Житомирской области случился инцидент с участием священника УПЦ МП. Он применил физическую силу к двум мальчикам с флагами Украины. Духовник ударил первого по голове и толкнул второго.

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