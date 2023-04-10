Влюбленные успели побыть счастливыми в браке всего три дня.

Из плена вернулась украинская пограничница, защитница "Азовстали" Валерия Карпиленко ("Нава"). Ее трагическая история любви тронула Украину.

"Наву" видно на видео встречи украинских защитников из плена. На кадрах пограничница покрыта украинским флагом, держит цветы и улыбается.

В мае прошлого года история любви "Нави" тронула всю Украину. Защитница потеряла любимого-воина.

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История "Навы" и "Бороды"

Защитница Мариуполя Валерия Карпиленко ("Нава") вышла замуж за своего возлюбленного Андрея ("Борода") в подвале окруженного оккупантами завода "Азовсталь". Влюбленные успели быть счастливым всего три дня. Затем мужчину убили российские захватчики во время штурма.

Невесты обручились 5 мая - в день создания отдельного отряда специального назначения "Азов". В присутствии собратьев Андрей и Валерия обменялись импровизированными обручальными кольцами из фольги.

"Мы успели пожениться. Успели быть счастливыми. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", - написала тогда женщина.

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