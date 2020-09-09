ОАСК просят признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабмина №641.

Ивано-Франковский городской совет оспаривает в Окружном административном суде Киева установление правительством четырех уровней эпидемиологической опасности в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Истец просит суд признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета министров №641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о пунктах 1-36 данного постановления, в том числе и относительно установления «зеленого», «желтого», «оранжевого», «красного» уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установки уровня эпидбезопасности.

"Истцом в данном иске указан Ивано-Франковский городской совет. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», - добавили в пресс-службе.

Ивано-Франковск против карантина

27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к «красной» зоне эпидбезопасности из-за коронавируса. Новое карантинное зонирование вступило в силу с 31 августа.

В связи с этим в Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября.

7 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении открыть с 14 сентября школы и детсады в случае продолжения действия «красной» зоны эпидемиологической опасности в городе.

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Автор: Дмитрий Хилюк