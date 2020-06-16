Испанская телерадиокорпорация "приписала" Крым на карте к России (фото)

Реакции украинской стороны на такое отображение карты пока нет.

Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без аннексированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.

Если навести курсор на Крым, он отмечен цветом, которым обозначена Россия, сообщает Крым.Реалии.

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Реакции украинской стороны на такое отображение карты пока нет – Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Испании также пока не комментировали появление в издании карты с «российским» Крымом.

Как сообщили читатели издания, в адрес телекорпорации уже отправлялись запросы с просьбой разъяснить причину публикации такой карты, но пока ответов не последовало.

Как сообщал ранее УНИАН, французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма.

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