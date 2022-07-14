Страны, подписавшие заявление, подтверждают поддержку возбуждения Украиной в Международном суде производства против России.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину более 40 стран поддержали возбуждение уголовного производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении стран.

Страны, подписавшие заявление, подтверждают поддержку возбуждения Украиной в Международном суде производства против России в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Целью иска является доказательство того, что у России не было никаких законных оснований для военных действий в Украине. Также у РФ нет и не было никаких оправданий применения геноцида в отношении украинцев.

Подписавшие заявление страны подчеркивают важность такого судебного разбирательства и вновь призывают Россию "немедленно приостановить военные операции в Украине, как это предписано Судом в его Постановлении о временных мерах от 16 марта 2022 года".

Заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, США и Европейский Союз.

Постановления Международного суда о временных мерах имеют обязательную юридическую силу для сторон. Невыполнение постановления Суда от 16 марта 2022 года представляет собой дальнейшее нарушение Россией своих международных обязательств.

Война в Украине и ООН:

Офис Генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта.

Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) выделило $12,4 на помощь женщинам и девушкам в Украине, которые пострадали от насилия.

31 марта вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на территориях, которые находятся в оккупации российскими войсками совершается больше всего преступлений. По ее словам, такие преступления не имеют срока давности, поэтому все обязательно будут привлечены к ответственности.

13 июля 2022 года пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила о том, что ООН отправит в Украину экспертов для расследования сексуального насилия оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: