Группа постоянных экспертов для работы в Украине должна заработать в ближайшее время.

В ООН создадут команду экспертов для помощи в расследовании сексуального насилия как оружия войны России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в Гааге состоялась встреча генпрокурора Ирины Венедиктовой со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилой Паттен.

Паттен сообщила, что готова организовать группу постоянных экспертов для работы в Украине уже в ближайшее время. Опытные специалисты будут помогать прокурорам и следователям и сотрудничать с гражданским обществом.

"Внедрение лучших мировых практик поможет нам достичь комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия и эффективного расследования преступлений сексуального насилия, связанных с конфликтом", - подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, российские войска в Украине используют изнасилования как оружие войны. Прокуроры документируют и вместе с другими правоохранительными органами расследуют такие военные преступления в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Мы понимаем, что большинство пострадавших пока не обращаются к правоохранителям из-за страха и стресса после подобных зверств. И только создание безопасных условий для выживших сможет изменить эту ситуацию", - отметила генпрокурор.

Сообщается, что сейчас Офис Генпрокурора в сотрудничестве с командой Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия разрабатывает Стратегию по всесторонней защите жертв сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта.

Как сообщал УНИАН, Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) выделило $12,4 на помощь женщинам и девушкам в Украине, которые пострадали от насилия.

31 марта вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на территориях, которые находятся в оккупации российскими войсками совершается больше всего преступлений. По ее словам, такие преступления не имеют срока давности, поэтому все обязательно будут привлечены к ответственности.

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