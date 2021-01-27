Коллеги Токарчук отметили, что власти не удосужились присвоить популярной артистке какое-то звание.

В Одессе аплодисментами простились с известной актрисой Ириной Токарчук, умершей от сердечного приступа 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с Токарчук состоялось сегодня в Одесском академическом русском драматическом театре, где актриса служила более 20 лет.

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Несмотря на непогоду (сильный ветер и снегопад) на траурную церемонию пришли сотни горожан - родные, близкие и коллеги Токарчук, а также почитатели ее таланта.

В зрительном зале, на сцене, установили гроб с телом.

После окончания церемонии собравшиеся провожали ее стоя, громко аплодируя.

Перед эти коллеги актрисы подходили к микрофону, что выразить свои чувства, мнение в связи с ее смертью. В их числе - популярный актер Яков Гоп, народные артисты Украины Георгий Делиев, Олег Филимонов, Олег Школьник.

По словам Школьника, несмотря на то, что известность к Токарчук пришла через телевидение и кино, театр занимал в ее жизни главное место.

«Тяжелое время, тяжелый день. Беда пришла в наш дом. Мы лишились удивительной актрисы, мы лишились замечательного человека. Мы лишились родной души… Ее сердце было в театре. Не знаю, как мне теперь жить. Тридцать лет мы с ней были бок о бок - и в театре, и в кино. Не было дня, чтобы мы по поводу или без не общались по телефону или в театре», - сказала народный артист.

Он отметил, что были периоды, когда Токарчук не давали роли, и она очень сильно переживала, когда таким образом ее «переставали замечать».

«Она мучилась потому, что ее не замечают», - акцентировал Школьник, добавив, что по непонятной причине власти не дали известной актрисе абсолютно никакого звания.

В то же время, по его словам, тот факт, что проститься с ней пришли так много людей, доказывает, что Токарчук была «истинно народной артисткой».

Школьник также подчеркнул, что последние два года она играла в спектакле «Лекарство от депрессии», доказав всем, что является истинно глубокой и умной актрисой.

«Мы знаем, мы прекрасно знаем ей цену. Ее нам будет чрезвычайно не хватать», - сказал артист.

Филимонов, с которым Токарчук снималась в телевизионном проекте «Джентльмен-шоу», назвал ее тонким и деликатным человеком, потрясающим партнером по сцене и съемочной площадке.

«Около 16 лет совместной телевизионной работы. Она не боялась быть смешной, что не всем дано, и в этом была предельно органичной. Очень больно и обидно, что она так рано нас покинула», - сказал Филимонов.

Ирина Токарчук: что известно об актрисе

Ирина Токарчук 22 года служила в Одесском академическом русском драматическом театре, также работала в Доме клоунов (театр «Маски»), где играла в постановках «Отелло», «Еврей и Эвридика», «Ромео и Джульетта».

Она сыграла десятки ролей в театре и кино. Большую популярность получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-шоу»).

В 2014 году за многолетний добросовестный труд, высокие трудовые и творческие достижения Токарчук была награждена Почетным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

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Автор: Лариса Козовая