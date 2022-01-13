Кроме госрегулирования цен, правительство должно снизить налоги для продовольственных предприятий.

Решение правительства о введении государственного регулирования цен на основные продукты питания я считаю весьма своевременным и необходимым. Однако оно не решает вопрос комплексно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

По ее словам, риск подорожания себестоимости продукции остается, ведь снижение стоимости газа вряд ли компенсирует потери производителей от ограничения торговой наценки. А это может привести к вынужденной остановке предприятий.

"Считаю, что когда пожар уже пылает, его нужно тушить всеми имеющимися средствами. Обращаюсь к правительству с предложением рассмотреть возможность снижения налогового давления на предприятия, производящие социально-критические продовольственные товары. В частности, снизить ставку НДС до 7% с нынешних 20%. Государство должно гарантировать десяткам миллионов украинцев продовольственную безопасность, особенно во время экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией", — отметила Суслова.

12 января 2022 года во время заседания Кабинет Министров Украины расширил перечень продовольственных товаров первой необходимости, ограничил торговую наценку на уровне 10%. Государственному регулированию во время карантинного периода будут подлежать 9 товарных позиций, которые больше всего подорожали в течение прошлого года. В частности:

гречневая крупа подорожала на 23,8% (+8,9 грн);

сахар — 34,9% (+7,3 грн);

пшеничная мука — 15,4% (+1,96 грн);

макаронные изделия — 18,4% (+3,72 грн);

молоко — 9,2% (+2,36 грн);

подсолнечное масло — 48% (+20,25 грн);

яйца — 11,5% (+3,15 грн);

птица — 26,9% (+15,06 грн);

сливочное масло — 12,3% (+5,46 грн).

В то же время правительство решило продавать производителям продовольственных товаров 20% газа собственной добычи по льготным ценам, что также должно способствовать удержанию цен, а также постоянно мониторить ситуацию с ценами.

В начале января советник Президента Украины Олег Устенко сообщил, что сейчас в Офисе Президента Украины рассматривают варианты антикризисных мер, в том числе — введение доплат незащищенным слоям населения на продукты питания. Позже он уточнил, что о введении продуктовых карточек или субсидий речь пока не идет.